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23 ноября • обновлено в 00:52
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В "ДНР" рассекретили лицо "премьер-министра": фото пособника оккупантов

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СМИ, подконтрольные террористам "ДНР", начали публиковать фото "премьер-министра республики" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо.

Так, агенство ДАН показало снимки "чиновника" со съезда актива террористического движения "Донецкая республика", который состоялся в четверг, 21 ноября.

Также фото мужчины в пятницу обнародовал пропагандистский сайт DNR LIVE. В новости говорится о том, что Ананченко получил новые полномочиями – теперь он может направлять своих представителей в набсовет банка группировки.

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Иллюстрация. Террористы "ДНР"

Иллюстрация. Террористы "ДНР"

ТСН

Новое фото Александра Ананченко

Новое фото Александра Ананченко

ДАН

Напомним, впервые фото "премьера" появилось во время Ялтинского экономического форума. До этого снимков, на которых видно лицо Ананченко, в сети не было.

Александр Ананченко был назначен "премьер-министром" группировки "ДНР" в октябре 2018 года.

Ранее он занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис" – компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса.

Ананченко на форуме

Ананченко на форуме

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном городе Торез на Донбассе возле здания суда взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился местный "табачный король" Игорь "Черчилль" Шалыгин.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР Новости Донбасса фотографии
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