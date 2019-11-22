В "ДНР" рассекретили лицо "премьер-министра": фото пособника оккупантов

СМИ, подконтрольные террористам "ДНР", начали публиковать фото "премьер-министра республики" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо.

Так, агенство ДАН показало снимки "чиновника" со съезда актива террористического движения "Донецкая республика", который состоялся в четверг, 21 ноября.

Также фото мужчины в пятницу обнародовал пропагандистский сайт DNR LIVE. В новости говорится о том, что Ананченко получил новые полномочиями – теперь он может направлять своих представителей в набсовет банка группировки.

Иллюстрация. Террористы "ДНР" ТСН

Новое фото Александра Ананченко ДАН

Напомним, впервые фото "премьера" появилось во время Ялтинского экономического форума. До этого снимков, на которых видно лицо Ананченко, в сети не было.

Александр Ананченко был назначен "премьер-министром" группировки "ДНР" в октябре 2018 года.

Ранее он занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис" – компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса.

Ананченко на форуме Новости Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном городе Торез на Донбассе возле здания суда взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился местный "табачный король" Игорь "Черчилль" Шалыгин.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram