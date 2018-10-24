В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: фото с места ЧП

В центре оккупированной террористами "ДНР" Макеевки (Донецкая область) перевернулся пассажирский автобус.

Авария случилась на проспекте 250-летия Донбасса в районе Макеевской клинической больницы, сообщают сепаратистские СМИ.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на пень и перевернулся.

По информации "минздрава ДНР", в результате ДТП были доставлены в больницу семь человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще у одного – состояние средней тяжести.

На месте аварии работают представители "автоинспекции" и спасатели. Движение в данном районе затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области произошло кровавое ДТП. Причиной аварии стало лопнувшее колесо.