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В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: фото с места ЧП

1.9тЧитать материал на украинском

В центре оккупированной террористами "ДНР" Макеевки (Донецкая область) перевернулся пассажирский автобус.

Авария случилась на проспекте 250-летия Донбасса в районе Макеевской клинической больницы, сообщают сепаратистские СМИ.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на пень и перевернулся.

В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: фото с места ЧП
В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: фото с места ЧП

По информации "минздрава ДНР", в результате ДТП были доставлены в больницу семь человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще у одного – состояние средней тяжести.

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В "ДНР" перевернулся автобус с людьми: фото с места ЧП

На месте аварии работают представители "автоинспекции" и спасатели. Движение в данном районе затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области произошло кровавое ДТП. Причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры не знают, что в Донецке люди говорят на своем родном языке, а не как в их оккупации, на мове нациста головореза бандеры.
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