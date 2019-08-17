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"Снимали шкуру с лица": террористы "ДНР" запустили дикий фейк о "зверствах" ВСУ

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Террористы "ДНР" выдали очередной неадекватный фейк о якобы "зверствах", которые украинские защитники совершали с оккупантами.

В одном из СМИ боевиков появились домыслы террориста батальона "Оплот" Эдуарда Яшенкова о том, как украинские воины якобы забивали прикладами насмерть пленных врагов.

"6 ноября 2014 года в первый раз на Новомарьевке был взят блокпост. Под командованием нашего первого комбата мы силами 18 человек взяли блокпост и удержались там минут 40. Но был приказ отойти. Да, пять человек мы потеряли. Когда мы, через два-три дня, обменяли убитых, из моего взвода, "Медвежонка" привезли к патологоанатому. А он вышел и сказал: "Ребята, он погиб не от пуль. У него была проломлена голова прикладами". Прикладом автомата была проломлена голова. Его добили, он раненый был", – начал свой устрашающий рассказ невменяемый террорист.

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Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"Вчасно"

А командир роты батальона оккупантов "Оплот" Андрей Вяткин и вовсе заявил, что воины ВСУ якобы специально калечили мертвые тела оккупантов, после чего их приходилось хоронить в закрытом гробу.

"Двоих хоронили в закрытом гробу. Потому что то, что сделали эти "укрофашисты" – нет слов, как это описать. У одного была снята шкура с лица. От кадыка, полностью, не было на лице шкуры. У другого были отрезаны пальцы. Когда ребята спросили у патологоанатома, он ответил, что это издевались над мертвыми телами", – поделился плодами нездоровой фантазии военный преступник.

В свою очередь командир БМП-2 батальона "Оплот", террорист Олег Павленко и вовсе выдвинул версию, что вымышленными "кровавыми расправами" занимались польские наемники в рядах ВСУ.

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"Когда скальп сняли, я в прицел БМП смотрю – что-то мне сначала не то. У них на плече красное и белое. ВСУшники не могли так издеваться. Потом уже сказали, что поляки были – наемники, карательные батальоны", – нагло солгал террорист "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого аэропорта, доброволец батальона "Карпатская Сечь" Николай Тихонов (Барин) рассказал, как в 2015 году террористы "ДНР" пугали местное население страшилками об украинских защитниках. По местному телевидению они рассказывали, что воины ВСУ якобы выедают глаза русскоязычным православным детям чайной ложечкой.

Ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Вооруженные силы Украины
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Gordon Yury
Gordon Yury
Московиты нуждаются в такой пище - они без нее жить не могут!!! То же самое им раасказывали и о зверствах немцев на оккупированных территориях, умалчивая о том, что выделывали советские солдаты с пленными немцами и гражданским населением освобождаемых городов (в том числе и на территории ссср). Немцы конечно были не ангелы, но и советские солдаты вежливостью не отличались!
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