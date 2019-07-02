В "ДНР" обстреляли российских пропагандистов: момент попал на видео

Во вторник, 2 июля, в "ДНР" под обстрел попали российские журналисты ВГТРК.

Об этом РИА Новости сообщил корреспондент телерадиокомпании Андрей Руденко.

Журналист рассказал, что его съемочная группа якобы отправилась фиксировать последствия ночных и утренних обстрелов в поселке Александровка, когда по ним открыли огонь. Россияне успели спрятаться в укрытии, в результате инцидента никто не пострадал.

В управлении "Народной милиции "ДНР" сообщили, что якобы под обстрел также попали сотрудники пропагандистского информационного агентства News Front.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории террористической "ДНР" обстреляли из минометов дом престарелых в городе Ясиноватая.

Также террористы "ДНР" обстреляли дом во временно неподконтрольном правительстве Украины селе Пикузы.

Отметим, что, несмотря на то, что на Донбассе начался активный отвод войск, террористы за 26 июня 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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