Главная Новости
16 марта • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В "ДНР" нашли более опасную инфекцию, чем коронавирус: что известно

5.6т
Читать материал на украинском

В оккупированной террористами части Донецкой области большую угрозу, чем коронавирус COVID-19, представляет вирус H1N1 (свиной грипп).

Как сообщили подконтрольные террористам СМИ, в больницах якобы очень много пациентов с такими диагнозами.

В больницах "ДНР" якобы очень много пациентов со свиным гриппом

В больницах "ДНР" якобы очень много пациентов со свиным гриппом

У инфицированных вирусом H1N1 развивается двусторонняя пневмония.

При этом в "ДНР" отрицают случаи заражения коронавирусом. На данный момент под наблюдением находятся две женщины: одна в Горловке (прибыла из Китая) и вторая в Донецке (прибыла из Италии).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

  • Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

  • Из-за информации о 12 случаях коронавируса в "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
свиной грипп вирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Враньё.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги