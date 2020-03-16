В "ДНР" нашли более опасную инфекцию, чем коронавирус: что известно

В оккупированной террористами части Донецкой области большую угрозу, чем коронавирус COVID-19, представляет вирус H1N1 (свиной грипп).

Как сообщили подконтрольные террористам СМИ, в больницах якобы очень много пациентов с такими диагнозами.

В больницах "ДНР" якобы очень много пациентов со свиным гриппом

У инфицированных вирусом H1N1 развивается двусторонняя пневмония.

При этом в "ДНР" отрицают случаи заражения коронавирусом. На данный момент под наблюдением находятся две женщины: одна в Горловке (прибыла из Китая) и вторая в Донецке (прибыла из Италии).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

Из-за информации о 12 случаях коронавируса в "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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