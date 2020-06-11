В "ДНР" начались массовые аресты террористов: хакеры нашли документ

В сети появился документ "МВД ДНР", который свидетельствует о том, что на временно оккупированной территории Донецкой области начались массовые аресты террористов, причастных к уголовным преступлениям.

Его опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На бланке содержатся пустые графы, куда оккупанты просто вписывают имена своих сослуживцев, которые попались на преступлениях против мирного населения.

"На оккупированных территориях столько "защитничков", которых арестовывают за преступления против мирного населения, что руководители "народной милиции" даже сделали заготовку, в которую только фамилию надо вписать. Просто не успевают даже набрать текст. Привет "народной милиции" и "МГБ" , пароли на почтовиках и компьютерах менять поздно. Продолжение следует. Это только начало", – написал защитник Украины.

Документ-шаблон террористов "ДНР" об уголовниках в их рядах Facebook Анатолия Штефана

В обнародованном им документе содержится обращение к "заместителю генпрокурора ДНР". В частности, его просят предоставить информацию о местах и продолжительности прохождения службы, званиях и наградах наемников "народной милиции ДНР", которые подозреваются в совершении уголовных преступлений.

Поскольку бланк имеет вид шаблона для заполнения, скорее всего, такие случаи – не редкость на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

Террористы "ДНР" "Прямой"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ узнали, что на временно оккупированную территорию Донбасса внезапно приехало большое количество российских кураторов террористов "ЛНР". Вероятно, они станут своеобразной подмогой наемникам, поскольку уже начали расквартировываться в захваченном Луганске.