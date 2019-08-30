10 человек убитыми: в "ДНР" началась паника из-за огромных потерь

На ресурсах террористов "ДНР" начала появляться противоречивая информация о потерях, которые они понесли в конце августа.

Однако поддерживающий их волонтер Алексей Смирнов, который обычно публикует достоверную статистику, сообщил о десятерых убитых оккупантах. Скриншот его сообщения в одной из сепаратистских групп опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Впрочем вскоре после публикации пост Смирнова исчез. Украинский защитник предположил, что его заставили это сделать главари террористов, чтобы не нагнетать панику в их деморализованных рядах.

"За последние двое суток потери оккупантов из разных открытых источников разнятся. С личной страницы спикера "дырляндии" Бессонова – 3-200, 5-300. С так называемых официальных страниц в соцсетях сообщают об 1-200 и 1-300. Но интересным фактом является сообщение волонтера оккупационных войск Смирнова, написавшего о 10 купивших билет на концерт Кобзона. Через некоторое время он удалил сообщение, но скорее всего его заставили это сделать. Информацию о потерях оккупантов он всегда публикует как раз достоверную. Следовательно, оккупанты снова начали тактику сокрытия потерь. Вместе победим!" – написал Штефан.

Террористы "ДНР" konkurent.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех оккупантов, взял в плен одного и захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

При этом террористы "ДНР" озвучили свою версию случившегося. По их словам, пленных и вовсе якобы трое. А потери убитыми они приуменьшили с четырех до одного человека.

Позднее в "ДНР" сообщили о якобы ликвидации еще троих наемниковво время минометного обстрела.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!