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10 человек убитыми: в "ДНР" началась паника из-за огромных потерь

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На ресурсах террористов "ДНР" начала появляться противоречивая информация о потерях, которые они понесли в конце августа.

Однако поддерживающий их волонтер Алексей Смирнов, который обычно публикует достоверную статистику, сообщил о десятерых убитых оккупантах. Скриншот его сообщения в одной из сепаратистских групп опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Впрочем вскоре после публикации пост Смирнова исчез. Украинский защитник предположил, что его заставили это сделать главари террористов, чтобы не нагнетать панику в их деморализованных рядах.

10 человек убитыми: в "ДНР" началась паника из-за огромных потерь

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"За последние двое суток потери оккупантов из разных открытых источников разнятся. С личной страницы спикера "дырляндии" Бессонова – 3-200, 5-300. С так называемых официальных страниц в соцсетях сообщают об 1-200 и 1-300. Но интересным фактом является сообщение волонтера оккупационных войск Смирнова, написавшего о 10 купивших билет на концерт Кобзона. Через некоторое время он удалил сообщение, но скорее всего его заставили это сделать. Информацию о потерях оккупантов он всегда публикует как раз достоверную. Следовательно, оккупанты снова начали тактику сокрытия потерь. Вместе победим!" – написал Штефан.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

konkurent.in.ua

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины Новости ДНР
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
судя по сленгу этот Штефан-конченый гопник.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Smekalov Sergey, Та не...обычное свiдoмо МAHДАйнутое бидлo!!
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