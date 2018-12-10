В ''ДНР'' ликвидировали ''министерство обороны'': террористы сделали заявление

Террористы "ДНР" решились на ликвидацию "министерства обороны" в сентябре 2018 года для того, чтобы сохранить другие незаконные вооруженные формирования.

Как передают "Новости Донбасса", об этом сообщил замначальника "управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин. По его словам, фактически "минобороны" было переименовано в "управление народной милиции", чтобы не выводить вооруженные формирования.

"Это больше, наверное, политика... Если вспомнить первый "Минск" — там было прописано, что на территории неподконтрольной официальной украинской власти могут находится подразделения народной милиции, а никакие другие вооруженные формирования", — заявил террорист.

При этом Басурин не упомянул пункт о том, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений речь идет о выводе иностранных вооруженных формирований и разоружении незаконных групп.

"Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп", — сказано в документе.

Эдуард Басурин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Басурин разразился заявлением о том, что бойцы ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление под покровительством США и Великобритании.