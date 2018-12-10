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В ''ДНР'' ликвидировали ''министерство обороны'': террористы сделали заявление

5.2тЧитать материал на украинском

Террористы "ДНР" решились на ликвидацию "министерства обороны" в сентябре 2018 года для того, чтобы сохранить другие незаконные вооруженные формирования.

Как передают "Новости Донбасса", об этом сообщил замначальника "управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин. По его словам, фактически "минобороны" было переименовано в "управление народной милиции", чтобы не выводить вооруженные формирования.

"Это больше, наверное, политика... Если вспомнить первый "Минск" — там было прописано, что на территории неподконтрольной официальной украинской власти могут находится подразделения народной милиции, а никакие другие вооруженные формирования", — заявил террорист.

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При этом Басурин не упомянул пункт о том, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений речь идет о выводе иностранных вооруженных формирований и разоружении незаконных групп.

"Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп", — сказано в документе.

Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Басурин разразился заявлением о том, что бойцы ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление под покровительством США и Великобритании.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Эдуард Басурин
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ну если у милиции есть танки, тяжелая артиллерия, реактивные системы залпового огня, то зачем в самом деле министерство обороны? Причем танков больше чем во многих европейских странах. Богаты донецкие шахты на артефакты, верно?
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Файбер Моня
Файбер Моня
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНДЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине и не оставляют, тем самым, НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Файбер Моня, сколько вам за такие копипасты платят?
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