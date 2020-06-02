В "ДНР" изнасиловали и убили девушку: подозревают террориста

Вечером в понедельник, 1 июня, временно оккупированную Горловку Донецкой области всколыхнуло убийство девушки, которую перед смертью изнасиловали.

В совершении преступления подозревают пьяного вооруженного террориста "ДНР" из состава российской 3 ОМСБр, написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист "ДНР" "Депо"

"Он встретил на улице местную жительницу Елену В. и стал приставать к ней. Испуганная девушка начала убегать от него. Боевик догнал ее возле гаражей, сбил с ног и изнасиловал. После совершенного насилия преступник жестоко убил девушку и сбежал", – рассказал защитник.

По его словам, в 03:00 2 июня представители оккупационных подразделений "милиции" начали поиски злоумышленника. Однако по состоянию на 08:00 они не принесли положительных результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года во временно оккупированном Харцызске на Донбассе было найдено тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти. Его обнаружили во время тушения пожара. На погибшей было много колото-резаных ранений тела и шеи. Кроме того, перед смертью ребенка тоже, вероятно, изнасиловали.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!