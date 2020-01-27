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27 января • обновлено в 22:48
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В "ДНР" бросили раненого наемника: диверсанта взяли в плен украинские разведчики

2.8т
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В понедельник, 27 января, в зоне Операции объединенных сил украинские разведчики взяли в плен раненого террориста "ДНР".

Его бросили другие члены диверсионной группы после взрыва на мине, которую установили сами же оккупанты. Об этом сообщили на странице "Операция объединенных сил" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

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Задержанный наемник

Задержанный наемник

Facebook/"Операция объединенных сил"

У 29-летнего задержанного изъяли "военный билет ДНР", что доказывает его принадлежность к вооруженным формированиям РФ. Украинские военные оказали помощь наемнику, который получил множественные минно-взрывные ранения, и доставили в военный госпиталь.

"Военный билет ДНР"

"Военный билет ДНР"

Facebook/"Операция объединенных сил"

"Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации", – отметили в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве правоохранители задержали террориста "ДНР", который накануне стрелял в полицейских и ранил 25-летнего участкового офицера.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" военнопленные
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Наверно кастрюлям самим смешно ,что такую хе-рню им на ОБОСРАТЕЛЕ вешают.
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Второй Вилли
Второй Вилли
Да, кувалда, ты очень смешной пи.дар.
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