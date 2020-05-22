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22 мая • обновлено в 08:51
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В Днепре зверски изнасиловали и убили 11-летнего мальчика на территории психбольницы

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В Днепре, на территории одного из полуразрушенных корпусов областной психиатрической больницы, в куче тряпок обнаружили обнаженное тело зверски убитого 11-летнего мальчика.

Выяснилось, что он стал жертвой педофила, который заманил ребенка в свое логово конфетами. Перед трагедией мальчик позвонил бабушке, а когда так и не появился дома, родственница обратилась в полицию, сообщают "Факты".

Отмечается, что в поисках правоохранителям помогло видео с камер наблюдения, которое зафиксировало, что пропавший мальчик выходит из продовольственного магазина вместе с каким-то мужчиной неопрятного вида в камуфляжной куртке. Поэтому полицейские принялись прочесывать все заброшенные здания на территории больницы, где нередко ночуют бомжи.

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

fakty.ua

"Свидетели сказали, что примерно в этом районе они слышали детский крик... Навстречу выходит немолодой мужчина и на ходу застегивает штаны. На лице у него была кровь. На вопрос о том, не видел ли он тут пропавшего мальчика, ответил отрицательно, но было видно, что он нервничает. Один из наших сотрудников остался с мужчиной, а остальные зашли внутрь здания. Там стояла грязная кровать, забросанная тряпками. Убрали лохмотья, а под ними – тело ребенка. Мальчик лежал голый на животе", – рассказали жуткие подробности произошедшею в управлении патрульной полиции Днепропетровщины.

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

fakty.ua

При этом подозреваемый попытался бежать, оказывал яростное сопротивление, однако его удалось задержать. Злоумышленником оказался 59-летний мужчина (хотя ранее сообщалось, что ему 65 лет, а убитому мальчику – 12), неоднократно отбывавший срок за кражи. Он уже признался в содеянном.

"Увидел мальчика. Сразу же понял, что хочу с ним сделать. Подошел к нему, завел разговор. Потом завел его в магазин и купил кулек конфет. Спросил, не хочет ли он посмотреть заброшенные корпуса психбольницы. Ребенок согласился", – сознался на допросе он.

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

fakty.ua

Убитым же ребенком оказался 11-летний Родион В. По словам местных жителей, он был восходящей звездой украинского футбола – играл за местный детский клуб "Энергия".

Мальчик жил с мамой, дедушкой и бабушкой. Последняя работает медсестрой в той самой психиатрической больнице, в одном из заброшенных корпусов которой и был убит Родион.

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

В Днепре зверски убили 11-летнего мальчика

fakty.ua

Те, кто близко знал мальчика, удивляются, почему тот пошел следом за бездомным, купившим ему конфеты. На место убийства Родиона – кровать с грязным матрацем, – местные жители положили цветы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Синельниково Днепропетровской области задержали 21-летнего парня, который на почве ревности нанес многочисленные ножевые ранения потерпевшему.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Место
Украина Днепр
Теги
умер ребенок педофилы Национальная полиция Украины
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