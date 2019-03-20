В Днепре задержаны опасные преступники: видео захвата 

В Днепре задержана четырех участников преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения.

Как сообщила пресс-служба городской полиции, 5 марта ночью в дом зашли вооруженные мужчины в масках, избили хозяина и под угрозами забрали деньги, украшения, оружие и другие ценные вещи.

В автомобиле одного из задержанных правоохранители обнаружили три пистолета и черную одежду, предназначенную для совершения разбойных нападений (чтобы посмотреть видео спецоперации, проскролльте до конца страницы).

Также во время обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из мужчин, были изъяты гранатомет, 11 гранат, патроны и еще 2 пистолета.

Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, похищенные во время грабежа.

В полиции уточнили, что решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре со стрельбой был задержан известный криминальный авторитет, а также его подельники.

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