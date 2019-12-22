Воевал в Афганистане и на Донбассе: стало известно о трагической смерти воина ВСУ

В госпитале Днепра 20 декабря умер младший сержант Александр Баранов (позывной "Талиб"), который защищал Украину на Донбассе.

Он так и не пришел в себя после инсульта, сообщается на странице 53-й ОМБр Сухопутных войск Украины в Facebook.

Баранову было 55 лет, он родом из Мариуполя Донецкой области. "Смерть всегда трагична и неожиданна. Мужчина прошел две войны, а смерть настигла его на мирной земле", – сказано в сообщении.

Иллюстрация РБК-Украина

"Талиб" был ветераном войны, служил в Афганистане в 1984-1986 годах. Затем он работал в милиции. В 53-й ОМБр служил с 2015 года в третьей роте первого батальона. В своем подразделении мужчина был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором.

"Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра Баранова. Не дождалась защитника жена, Тамара Николаевна, четверо детей и шестеро внуков", – добавили в 53-й отдельной механизированной бригаде.

Известно, что прощание с воином состоится 23 декабря в 12:00 в Мариуполе.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся