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"Трое суток боролась душа": в Днепре умер раненый воин ВСУ

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В больнице имени Мечникова в Днепре скончался тяжелораненый воин Вооруженных сил Украины. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались не совместимые с жизнью.

Дмитрий был родом из пгт Мирополь Житомирской области, у него остались жена и ребенок, написал главный врач медучреждения Сергей Рыжнеко на своей странице в Facebook.

"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле поселка Широкино пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома третьей степени. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна", – рассказал он о последних днях жизни защитника Украины.

Погиб воин ВСУ

Погиб воин ВСУ

fakty.ua

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По словам Рыженко, сердце Героя останавливалось три раза, но реаниматологам удавалось запускать. Однако вечером 12 августа Дмитрий умер.

"Жестокий мир безысходности. Все рушится, когда обрывается жизнь", – написал главврач больницы имени Мечникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа оккупанты убили на Донбассе младшего лейтенанта НГУ Романа Романенка из Днепра.

А 6 августа в результате атаки террористов в зоне ООС погибли три украинских морпеха – Александр Шарко, Владислав Рак, Сергей Шандра и Василий Курдов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Рыженко
Место
Украина Днепр
Тег
Вооруженные силы Украины
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Golan Sim
Golan Sim
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Его мозг разрушен" - именно такие и идут в АТО.
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