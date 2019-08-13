"Трое суток боролась душа": в Днепре умер раненый воин ВСУ

В больнице имени Мечникова в Днепре скончался тяжелораненый воин Вооруженных сил Украины. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались не совместимые с жизнью.

Дмитрий был родом из пгт Мирополь Житомирской области, у него остались жена и ребенок, написал главный врач медучреждения Сергей Рыжнеко на своей странице в Facebook.

"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле поселка Широкино пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома третьей степени. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна", – рассказал он о последних днях жизни защитника Украины.

Погиб воин ВСУ fakty.ua

По словам Рыженко, сердце Героя останавливалось три раза, но реаниматологам удавалось запускать. Однако вечером 12 августа Дмитрий умер.

"Жестокий мир безысходности. Все рушится, когда обрывается жизнь", – написал главврач больницы имени Мечникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа оккупанты убили на Донбассе младшего лейтенанта НГУ Романа Романенка из Днепра.

А 6 августа в результате атаки террористов в зоне ООС погибли три украинских морпеха – Александр Шарко, Владислав Рак, Сергей Шандра и Василий Курдов.

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