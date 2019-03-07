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В Днепре со стрельбой задержан известный криминальный авторитет

10.1тЧитать материал на украинском

В центре Днепра задержаны известный в криминальных кругах авторитет по прозвищу "Ариец", а также трое его подельников.

Спецоперацию силовики провели днем 7 марта, заблокировав внедорожник Porshe Cayenne преступников на перекрестке улиц Троицкой и Староказацкой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы), передает ТСН.

Свидетели слышали выстрелы. В результате спецоперации раненых нет.

В Национальной полиции подтвердили, что "Ариец" был с арсеналом оружия.

Всех задержанных членов банды подозревают в серии поджогов и преднамеренных убийствах с вымогательством денег.

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Новости
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Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

Задержание криминального авторитета в Днепре

Задержание криминального авторитета в Днепре

"Информатор"

"Бутылки с зажигательной смесью бросали в кафе, люди могли пострадать. Фактически осуществлялось покушение. Если бы оттуда люди не могли выбежать, они бы просто задохнулись", - рассказал о преступлениях заместитель начальника днепровского городского отдела полиции Сергей Бухинник.

Известно, что 37-летний задержанный неоднократно судим. Когда был под арестом в симферопольском СИЗО, прославился тем, что конвоиры за взятки возили его из изолятора в рестораны на встречи с криминальными авторитетами.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года в Киеве полиция задержала двух "воров в законе" "Нодара Руставского" и "Тенго Гальского", а также российского уголовного авторитета "Полузверя".

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Тема
Криминал
Место
УкраинаДнепр
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Может они и не авторитеты уголовные,а активисты-робингуды.А менты сразу их на холодный асфаль уложили.Они писи могут отморозить .Аваковский беспредел!
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