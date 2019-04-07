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В Днепре парни убили мужчину и сняли это на видео: детали жуткого ЧП

8.2тЧитать материал на украинском

В Днепре молодые парни избили и сбросили в реку 48-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.

О жутком инциденте на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Он также опубликовал фотографии несостоявшихся шутников и видео из их телефона.

"Работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г.р., которые сбросили в реку неизвестного ради видео на телефон. Человек погиб", – написал Аброськин.

Задержаные по подозрению в убийстве

Задержаные по подозрению в убийстве

Фейсбук Вячеслава Аброськина

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области добавили, что трагедия случилась 6 апреля. Между парнями и мужчиной прозошел конфликт в одном из местных кафе.

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"Во время ссоры двое молодых парней избили 48-летнего мужчину и столкнули в реку. Во время установления обстоятельств преступления полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений мужчин 22 и 26 лет. Их доставили в Днепровский отдел полиции и допросили", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркете Киева конфликт между покупателями закончился трагедией: в очереди за пиццей мужчина убил другого посетителя одним ударом.

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаДнепр
Тег
убийство
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Подрастает майданное поколение. Толи ещё будет...
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