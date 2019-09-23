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23 сентября • обновлено в 18:28
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В Днепре фирма семьи экс-чиновника провернула аферу на полмиллиарда

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В Днепре разоблачили ряд нарушений законодательства допущенных во время проведения тендера на реконструкцию здания КУ "Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница". Почти полумиллиардный подряд получила компания ООО "Мастер-Строй", связанная с семьей экс-секретаря горсовета Вячеслава Мишалова.

Об этом сообщили аналитики ОО "Стоп коррупции" в рамках инициативы "За честные закупки", передает Днепровская Панорама.

В частности, о наличии сговора между участниками закупки свидетельствуют такие факты, как отсутствие в пакете тендерной документации второго конкурсанта — ООО БМПБ "Новый дом" сметы расчетам и ненадлежащее оформление нескольких других документов, а также странная синхронность загрузки обоих предложений в систему ProZorro — с разницей в шесть минут. Кроме того, гарантии обеих фирм выданные одним банком и в ту же дату — 6 сентября 2019 года.

В Днепре фирма семьи экс-чиновника провернула аферу на полмиллиарда

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Кроме того, проведенный 16 сентября аукцион фактически был лишь формальностью, поскольку обе компании не снижали цены, более того — вторая фирма подала предложения с максимально возможной ценой, выступив в роли технического участника.

К слову, ООО БМПБ "Новый дом" был создан в июне 2017 года. В ноябре 2017 года фирма получила лицензию, а уже в следующем году выиграла тендеров на сумму 109 млн грн, в 2019 году — на 421 млн. Сергей Грушецкий и Оксана Коваль, которые де-юре являются учредителями фирмы, фактически новички в строительном бизнесе. До открытия "Нового дома" Коваль занималась мелкой предпринимательской деятельностью.

Существует предположение, что ООО БМПБ "Новый дом" де-факто нет имеет других, неофициальных основателей и, скорее всего, общество было создано ООО "Спецстроймонтаж-21", компанией, которая также активно участвует в тендерах Днепропетровской ОГА.

Кроме того, это далеко не первый случай, когда ООО БМПБ "Новый дом" "подыгрывает" ООО "Мастер-Строй": только в текущем году это уже их третий "общий" тендер (предыдущие два были на суммы 41 и 41 млн грн соответственно).

По мнению аналитиков проекта "За честные закупки", госзаказ на строительные работы в департаменте капитального строительства Днепропетровской ОГА фактически разделили между собой несколько монополистов, которые создали множество фиктивных компаний, выполняющих роли статистов и управляются извне. "Теневые" владельцы со своей стороны связаны со строительными гигантами Днепра, такими как ООО "Спецстроймонтаж-21" и ООО "Мастер-Строй".

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Заметим, что ООО "Мастер-Строй" входит в группу компаний "Мастер", которая уже "засветились" в ряде крупных тендеров. Среди его учредителей — Лариса Флакс, Михаил Тульчинский и Дмитрий Мишалов, отец экс-секретаря Днепровской горсовета Вячеслава Мишалова.

Вячеслав Мишалов

Вячеслав Мишалов

superlinguist.com

Именно с фамилией Мишалова связаны менее шести предприятий: "Юником", "Юником-Капитал", "Завод Мастер-Профи Украина", "Мастер-Строй", "Мастер Финанс", "Свитязь".

Интересно, что компании начали выигрывать миллионные тендеры через три месяца после того, как сын Дмитрия Мишалова Вячеслав сел в кресло секретаря горсовета и стал вторым после мэра человеком. В частности, сначала компания "Завод Мастер-Профи" выиграла у связанной с ней структуры тендер на ремонт Центрального моста на 3 миллиона гривен, а уже в сентябре горсовет заказал "Мастер-Буду" капитальный ремонт Набережной Победы за 56 миллионов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, отставка Вячеслава Мишалова с должности секретаря горсовета была связана со срывом сроков реконструкции двух знаковых для Днепра объектов — Нового моста и набережной. Оба ремонта проводили предприятия, имеющие отношение к семье депутата. В частности, в ноябре 2016-го по итогам тендера мэрия Днепра заказала компании "Завод" Мастер-Профи" Дмитрия Мишалова капремонт Нового моста через реку Днепр стоимостью 177 миллионов гривен. Причем из всех заявок предложение фирмы Мишалова-старшего была самой дорогой, впрочем именно она оказалась наиболее привлекательной для города.

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Место
Украина Днепр
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руденко евгений
руденко евгений
ну кто бы сомневался, ведь коррупция 100% в стране...
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