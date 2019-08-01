В Днепре арестованного мужчину застрелили на балконе: что известно

В Днепре застрелили на балконе мужчину, который находился под домашним арестом.

Преступление произошло вечером 30 июля, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Мужчина, который по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелил в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Иллюстрация 24 канал

Начато досудебное расследование по ст. 115. УК (умышленное убийство), устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы застрелили 27-летнего парня на глазах у матери.

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