Детский сад, который работал без разрешающих документов, находился в частной квартире

Воспитательница нелегального детского садика в Запорожье, где погибла годовалая девочка, удалила видео с камер наблюдения и пыталась скрыть другие следы ЧП.

Об этом сообщил Тимур Мамедов, адвокат родителей погибшей Олеси. Правозащитник отметил, что часть видео, о которой, скорее всего, воспитательница забыла, осталась. Мамедов опубликовал фрагмент на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Скрин видео

По словам адвоката, он и родители девочки ранее не давали комментариев касательно трагедии, чтобы подозреваемая не скрылась и не уничтожила оставшиеся доказательства своей вины до задержания.

"Воспитатель после наступления смерти Леси исказила и скрыла многочисленные факты от нас и следствия, с целью избежать уголовной ответственности. А еще до приезда следственной группы удалила видеозаписи камер наблюдений с жестких дисков, сокрыла орудие преступления, раздела ребенка и пыталась скрыть другие следы преступления", – написал Мамедов.

На опубликованном фрагменте видео видно, как женщина положила ребенка на диван, осмотрела ногу девочки, куда, по всей видимости, ее укусил другой ребенок, повязала возле лица малышки подушку и унесла ее в другую комнату.

В детском саду в Запорожье умерла девочка Скрин видео

Как ранее рассказали родителям, Олеся поссорилась с одногодкой, который сильно укусил ее. Девочка заплакала и от стресса у нее началась рвота. Ребенок в результате захлебнулся рвотными массами.

"Извините за сленг, но тупо завязать подушку и отнести в другую комнату, где оставить годовалого ребенка около 10 минут без внимания только из-за того, что дитя плакало, – не поддается здравому смыслу", – возмутился правозащитник.

Он добавил, что "псевдосадик" в частной трехкомнатной квартире работал несколько лет, негативных отзывов о нем не было.

"Приведя ребенка, мать осмотрела условия квартиры, где уже находились дети, что и вызвало ее доверие, а подозреваемая (воспитатель) еще ко всему уверила мать, что у нее два высших образования – педагогическое и медицинское. А для большей убедительности продемонстрировала сертификаты, якобы дающие право ей на такую сферу деятельности, которые не вызвали сомнения у доверчивой мамы.

Мать в тот момент была уверена, что именно здесь ее ребенок может получить особое внимание и обучение из-за малого количество деток", – написал Мамедов.

Воспитательница задержана по подозрению в умышленном убийстве, совершенного в отношении малолетнего ребенка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины).

Осторожно, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, воспитательница из нелегального садика в Запорожье позвонила родителям погибшей девочки и сказала, что их ребенок не дышит. "Скорую" на место случившегося она не вызывала.

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