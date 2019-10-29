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29 октября • обновлено в 16:13
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В "десанте 200" прибыло: ВСУ показали мертвого террориста

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На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне превдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, бригаду-200 пополнил Максим "Мрак" Шишов.

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Не боевой, после ранения работал на пропагандистов Кремля и дырляндии. Имеются сведения о причастности к пыткам пленных. Также, по некоторым данным, является куратором группы "Киберберкут", - написал он.

В 'десанте 200' прибыло: ВСУ показали мертвого террориста
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В 'десанте 200' прибыло: ВСУ показали мертвого террориста
Максим Шишов

Максим Шишов

Telegram Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила начальника "службы пограничной охраны" так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР", которого прислали из России.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Ссыкливые нацисты ещё одну душу загубили. Твари.
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филипп филипыч
филипп филипыч
в очередной раз почитав этот пост жители "дырляндии" захотели в украину, но злые пропагандисты кремля промыли им мозг и убедили их что слово "дырляндия" это не любовь упоротых к ним а обычная ненависть. вот така фигня малята))
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