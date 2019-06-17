В "десанте 200" прибыло: офицер ВСУ показал мертвых террористов

На Донбассе, где идет война за независимость Украины, были ликвидированы двое пособников оккупантов.

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), 12 июня был уничтожен боевик Дмитрий "Чех", который участвовал в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".

Кроме того, 13 июня "бригаду-200" оккупантов пополнил "Комар" - Александр Комаревцев.

Дмитрий "Чех"

Александр Комаревцев

Александр Комаревцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запаниковали из-за "масштабной атаки" ВСУ. Они связывают это с переговорами трехсторонней контактной группы в Минске.

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