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В "десанте 200" прибыло: офицер ВСУ показал мертвых террористов

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На Донбассе, где идет война за независимость Украины, были ликвидированы двое пособников оккупантов.

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), 12 июня был уничтожен боевик Дмитрий "Чех", который участвовал в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".

Кроме того, 13 июня "бригаду-200" оккупантов пополнил "Комар" - Александр Комаревцев.

Дмитрий "Чех"

Дмитрий "Чех"

В "десанте 200" прибыло: офицер ВСУ показал мертвых террористов
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"Сеп*рня пищит!" Террористы впали в панику из-за мощного ответа ВСУ
Александр Комаревцев

Александр Комаревцев

Александр Комаревцев

Александр Комаревцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запаниковали из-за "масштабной атаки" ВСУ. Они связывают это с переговорами трехсторонней контактной группы в Минске.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
На Донбассе идет гражданская война. Банды ВСУ стреляют по жилым районам и получают за это деньги, т.е. за деньги убивают своих соотечественников, т.е. являются террористами.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очень оперативная информация! За это время сепары уже семь штук уложили!
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Петров Александр
Петров Александр
Враньё. Брехня.
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