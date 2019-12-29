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29 декабря • обновлено в 19:34
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В день обмена пленными! Наемники Путина развязали новые бои на Донбассе

1.2т
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Террористы "Л/ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в день обмена пленными с Украиной.

Как сказано в вечерней сводке штаба ООС в воскресенье, 29 декабря, оккупанты стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы возле поселка Новотроицкое, еще один – возле Николаевки. Однако потерь ВСУ не понесли.

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"На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина", – отмечается в сообщении.

Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне Служба безопасности Украины обнародовала имена 76 украинцев, которых освободили из плена в рамках обмена с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Добровольцы а не наемники
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Наемники Путина - вы скоты за 5 лет не одного факта.
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Белый господин
Белый господин
Давайте уже разводить вояк. Иначе обстрелы не прекратятся.
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