В деле Зайцевой случился громкий поворот

На харьковских прокуроров по делу ДТП с участием Елены Зайцевой написали жалобу из-за того, что прокуратура основывала свои обвинения на недоделанной экспертизе.

Жалобу подала представительница пострадавших в аварии Лариса Матвеева, о чем на своей странице в Facebook рассказала журналистка Татьяна Доцяк. Теперь действия прокуроров должна проверить квалификационно-дисциплинарная комиссия.

"Еще во время следствия экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. Это - лабораторное исследование мочи, которое выявило опиаты; токсикологическое исследование, которое показало, какие найдены опиаты (кодеин и фенобарбитал) и обзор наркологом Федирко, которая зафиксировала суженные зрачки, шаткую походку и неустойчивость позы Ромберга. Все это вкупе должно изучаться экспертами, чтобы в конце сделать вывод", — отметила она.

Эксперты не смогли дать ответ на вопрос о наркотиках, потому что у них не было документов.

"Прокуратура видела недоделанную экспертизу, основывала на ней обвинения, но не вернула обратно на доработку. Это может быть непрофессионализм, а может, ангажированность. Это и должна проверить комиссия", — подчеркнула журналистка.

По ее словам, результаты дополнительной экспертизы, которую назначили по требованию адвоката еще одного подсудимого Геннадия Дронова, будут зачитаны 11 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле о смертельном ДТП на Сумской в Харькове суд частично удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых Геннадия Дронова о назначении дополнительной медицинской экспертизы.

Врачам поручили проверить, находилась ли Елена Зайцева под действием наркотических или других одурманивающих средств.

Напомним, что ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, врезался в толпу людей после столкновения с авто Дронова.