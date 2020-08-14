В деле о рекордной взятке в 6 млн от Злочевского нашли связь с Нацполицией и ОГП, – Бутусов

Фигурант уголовного производства о рекордной взятке в 6 млн долларов от экс-министра Николая Злочевского Елена Мазурова якобы переписывалась с следователем Нацполиции Дмитрием Бутом.

Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, именно Бут добился постановления о смене подследственности дела по Черниговской теплоэлектростанции за подписью генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"В распоряжении следствия попала переписка абонента Мазуровой с неким Дмитрием Сергеевичем Бутом. Номер и имя которого совпали с именем одного из руководителей Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута (не будем утверждать сейчас, что это именно он, окончательные выводы может делать только суд)", – отметил он.

Со слов Бутусова, детективы НАБУ провели обыски у Бута, чтобы найти доказательства, что переписка велась именно с ним и с его мобильных устройств. Однако на данный момент следователю никаких подозрений не предъявлено.

"Насколько известно нашим источникам, следствию удалось обнаружить связь Мазуровой (бывшей при Януковиче высокопоставленным руководителем налоговой службы) еще с одним олигархом – Анатолием Шкрибляком, который владеет четырьмя теплоэлектростанциями – Дарницкой в Киеве, Сумской, Черкасской и Черниговской. Против этих компаний было открыто пять уголовных дел – одно в Нацполиции, одно в СБУ, одно в ДБР, два Офисом Генерального прокурора, главным предметом расследования были схемы поставок угля из РФ и с оккупированных территорий и схемы финансирования через оффшоры", – написал Бутусов.

Постановление ОГП Скриншот

Постановление ОГП Скриншот

Журналист добавил, якобы Мазурова сотрудничала также и с начальником управления организационного обеспечения Единого реестра досудебных расследований Генпрокуратуры Ириной Бакай в деле о передаче взятки.

"В Нацполицию передали большую часть черниговского дела, однако полная передача дела из СБУ была сорвана задержанием Мазуровой при передаче взятки 12 июня. А 6 августа Генпрокуратура приняла новое постановление и вернула дело полностью обратно в СБУ", – подчеркнул Бутусов.

В деле о рекордной взятке в 6 млн от Злочевского нашли связь с Нацполицией и ОГП, – Бутусов Скриншот

В деле о рекордной взятке в 6 млн от Злочевского нашли связь с Нацполицией и ОГП, – Бутусов Скриншот

В деле о рекордной взятке в 6 млн от Злочевского нашли связь с Нацполицией и ОГП, – Бутусов Скриншот

В деле о рекордной взятке в 6 млн от Злочевского нашли связь с Нацполицией и ОГП, – Бутусов Скриншот

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