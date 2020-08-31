В деле о гибели Шеремета КНИИСЭ действовал в пределах компетенции – эксперты

Сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета.

Такое решение было принято в понедельник, 31 августа, во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЕКК) при Министерстве юстиции Украины, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Согласно заключению ЦЕКК эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦЕКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЕКК будет решен после его получения.

В пресс-службе сообщили, что рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ, которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанным со смертью Шеремета, было инициировано адвокатом подозреваемой Юлии Кузьменко.

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