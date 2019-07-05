Убийство 5-летнего ребенка копами: главная улика загадочно пропала, а экспертизы провалили

Прошел ровно месяц с дня похорон 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, которого убили пьяные полицейские.

Мужчины развлекались стрельбой из ружья прямо возле дома. Пуля долетела до перекрестка, где играли дети, и попала в голову мальчика.

Несмотря на усилия врачей, через три дня, 3 июля, Кирилл умер. Делом занимается Госбюро расследований. До сих пор не найдена главная улика – само ружье, которое, по мнению следствия, могла спрятать супруга подозреваемого либо кто-то из местных полицейских. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Кто спрятал оружие

Следствие ведет Госбюро расследований. К сожалению, пока похвастаться особо нечем. Первые часы после того, как двух полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца задержали их же коллеги, решили многое. Например, исчезла главная улика – ружье, из которого был сделан смертельный выстрел.

Владимир Петровец на суде Страна

Иван Приходько на суде Страна

"Если бы местные полицейские провели правильные процессуальные действия, и сразу после задержания двух пьяных полицейских, поехали и обыскали дом, то ружье бы никуда не пропало", – заявил OBOZREVATEL адвокат семьи убитого ребенка Александр Щербина.

Приходько и Петровца задержали уже около 4 часов утра в одном из развлекательных заведений Переяслав-Хмельницкого. По словам очевидцев, два друга лыка не вязали и требовали продолжения банкета. То есть, постреляв среди жилых домов, они оставили ружье в доме и продолжили гулять. Они даже не знали, что смертельно ранили Кирилла.

Дом, откуда стреляли (справа) Громадское

И если бы кто-то не предупредили о том, что полицейских задержали по подозрению в ранении мальчика, то оружие так бы и было на месте.

Пока подозрение падает на супругу полицейского. "Ее допросили, но раз оружия не нашли, значит, она не призналась", – говорит Щербина.

Адвокат считает, что Госбюро расследований работу ведет, но из-за отсутствия главной улики им приходится нелегко: "Но поскольку основное вещественное доказательство, ружье, было где-то потеряно или спрятано, то им тяжело сейчас. Я не могу сказать, что они ничего не делают".

Кирилл, последнее фото Facebook Татьяны Тлявовой

Решили, что в суде выходной?

Еще один скандальный факт – по вине полицейских из Переяслава-Хмельницкого, которые в первые дни проводили следствие и собирали улики, не взяты анализы на алкоголь и не получены смывы пороха с рук двух горе-копов. Добровольно проходить проверку они отказались. А правоохранители не взяли разрешение у судьи на получение этих данных, поскольку решили, что в суде выходной.

Правда, защита пострадавших в такую версию не верит – в каждом суде есть дежурный судья и не знать об этом в полиции Переяслава-Хмельницкого не могли.

"Поскольку местные полицейские все друг друга знают, то есть подозрение, что они могут быть причастными ко всем этим нестыковкам", – допускает Щербина.

Кирилл с родителями и старшим братом Facebook Татьяны Тлявовой

В деле может появиться и сын копа?

До сих пор под стражей находятся только Приходько и Петровец. Однако в смертельном развлечении участвовали еще два человека – это их знакомый по фамилии Кривошея и старший сын Петровца. Однако им подозрение не предъявлено.

"Хотя они давали показания, что участвовали в стрельбе. Мы уже подали ходатайство о вручении подозрений этим двум фигурантам. Ответ еще не получили. Кстати, если несовершеннолетнему сыну полицейского все-таки вручат подозрение, то Петровцу должны вменить еще одну статью о втягивании несовершеннолетнего в преступление", – говорит адвокат.

Кирилл Facebook Татьяны Тлявовой

На даче никто не живет

Бабушка Кирилла Александра Николаевна сейчас разрывается между домом и судами. Недавно апелляционный суд отказал Приходько и Петровцу в изменении меры пресечения. Они оба находятся под стражей.

Родственники подозреваемых только один раз выходили на связь с родными погибшего Кирилла.

"Еще когда Кирилл был жив, примерно 2 июня, приходили мама и сестра Петровца. Они тогда принесли деньги на лечение и говорили, что его не оправдывают. Но нас тогда дома не было, мы все сидели возле реанимации в больнице в Киеве. Но больше мы с ними не общаемся и никого из них я не видела", – говорит в беседе с OBOZREVATEL женщина.

Дом, откуда стреляли копы, находится недалеко от дома Тлявовых. Это дача Петровца, где он обычно отдыхал. Сейчас там никто не живет, местные говорят, что никого там не видят.

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