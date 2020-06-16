В деле Мангера объявили отвод судьи: рассмотрение отложили

Адвокаты подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера объявили отвод судьи.

Как пояснил адвокат Дмитрий Ильченко "Украинской правде", рассмотрение дела отложили на неопределенное время. Он добавил, что собирается находиться под судом до 17:00.

"Мы объявили отвод судьи, так как при распределении дела 18 из 20 судей Печерского суда изъяли из автоматического распределения", – отметил он, добавив, что вопрос, кто будет председательствовать на суде, решался между двумя судьями.

По словам Ильченко, Мангеру перед заседанием оказали медицинскую помощь. Также они планируют обратиться к медикам в Киеве, чтобы оценить его состояние.

Адвокат заявил, что даже если врачи скажут о неудовлетворительном состоянии здоровья, Мангер готов участвовать в судебном процессе.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали Мангера 16 июня во исполнение соответствующего постановления следственного судьи Печерского райсуда города Киева.

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