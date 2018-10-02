В деле Манафорта засветился киевский парикмахер: подробности громкого скандала

Киевский парикмахер Евгений Касеев оказался фигурантом дела американского политтехнолога Пола Манафорта – на его имя без его ведома записали несколько фирм, и теперь за их деятельность человека вызывают на допросы в Генпрокуратуру, СБУ и налоговой.

Как утверждает сам мужчина, в деле Манафорта фигурируют данные его старого, украденного еще в 2006 году паспорта, передает BBC. В то время, пока в США продолжаются судебные процессы, парикмахера периодически вызывают на допросы украинские следователи.

Имя Касеева впервые появилось в журналистском расследовании в 2017 году. В тексте журналиста и политика Сергея Лещенко речь шла о том, что оффшорная компания Neocom Systems Limited, зарегистрированная на имя Касеева, якобы, перечисляла политтехнологу Полу Манафорту сотни тысяч долларов.

Позже о том, как имя 34-летнего киевского парикмахера зажило собственной жизнью в финансовых бумагах, которые исчислялись миллионами долларов, написала New York Times.

Сам мужчина заверяет, что даже не видел и не слышал о существовании такого человека, как Пол Манафорт.

"В 2006 году ограбили мою квартиру в Донецке, где я жил. Вынесли технику и документы. И на тот украденный паспорт периодически всплывают разные фирмы. В 2008 году меня вызвали в налоговую инспекцию за неуплату налогов. И там была на тот момент астрономическая сумма – 300 млн гривен. И тогда меня по полной допрашивали, взяли образец почерка, подписи. Вызвали также в СБУ", – рассказал он.

Касеев пояснил, что написал заявление о потере паспорта, и новый документ ему выдали в течение месяца в 2006 году. В 2013 году мужчина внес украденный паспорт в государственный реестр утраченных документов, "чтобы на него больше ничего не открывали".

По его словам, его вызывают на допросы в прокуратуру с периодичностью раз в полтора-два года. При этомамериканские следователи, расследующие дело Манафорта, на связь с ним не выходили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года Роберт Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Ему инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Потом Мюллер выдвинул новые обвинения в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы. 15 июня суд изменил меру пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.

Спецпрокурор рассказал о списке из 500 доказательств в деле против Манафорта, в котором есть записки экс-президента Украины Виктора Януковича. 24 июля Федеральный суд США предоставил иммунитет от преследования пятерым свидетелям по делу против экс-главы предвыборного штаба Трампа в обмен на показания.

29 июля были рассекречены скандальные указания экс-президента Украины Виктора Януковича экс-премьеру Николаю Азарову. 31 июля суд оставил Манафорта под арестом до конца слушаний. Более того, стало известно, что он получал незарегистрированные доходы.

Кроме того, его бухгалтер в суде рассказал, что политтехнолог задекларировал 14 млн долларов доходов за 2010-2014 годы, но по документам обвинения только в Украине он получил не менее 60 миллионов долларов.

21 августа присяжные на процессе по делу Манафорта признали его виновным по 10 из 18 пунктов обвинения.

Позже стало известно, что политтехнолог признал себя виновным по двум пунктам.