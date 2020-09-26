В Чугуеве нашли тело еще одного погибшего в Ан-26

По состоянию на 9:00 26 сентября на месте падения Ан-26 нашли тело еще одного погибшего в результате катастрофы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Спасатели уточнили, что 23 жертву катастрофы нашли под фюзеляжем воздушного судна.

Поиски на месте трагедии в Чугуеве. Telegram-канал "Харьков 1654"

В Чугуев прибыли более 60 спасателей. Telegram-канал "Харьков 1654"

"Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. От ГСЧС привлечено 62 человек личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 26 сентября спасатели нашли 23 жертвы Ан-26. Пресс-служба ГСЧС

Тело еще одного погибшего нашли под фюзеляжем. Пресс-служба ГСЧС

Между тем пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила в Facebook, что один из двух спасенных курсантов – в состоянии средней тяжести в больнице г. Чугуев. Второй курсант – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из Харьковских больниц.

"На месте катастрофы продолжаются поисковые работы ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб. Организовано место для размещения родственников, оказывается медицинская и психологическая помощь. Найдены бортовые самописцы, они уцелели, но их еще не изъяли с самолета", – говорится в сообщении.

Утром 26 сентября поиски еще двух человек продолжались. Пресс-служба ГСЧС

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