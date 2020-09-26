В Чугуеве нашли тело еще одного погибшего в Ан-26

По состоянию на 9:00 26 сентября на месте падения Ан-26 нашли тело еще одного погибшего в результате катастрофы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Спасатели уточнили, что 23 жертву катастрофы нашли под фюзеляжем воздушного судна.

"Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. От ГСЧС привлечено 62 человек личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении.

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