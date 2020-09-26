В Чугуеве нашли тело еще одного погибшего в Ан-26
По состоянию на 9:00 26 сентября количество жертв возросло до 23
Еще одно тело погибшего нашли под фюзеляжем
Ранее в сети показали фото экипажа и курсантов, которые были на борту Ан-26
По состоянию на 9:00 26 сентября на месте падения Ан-26 нашли тело еще одного погибшего в результате катастрофы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Спасатели уточнили, что 23 жертву катастрофы нашли под фюзеляжем воздушного судна.
"Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. От ГСЧС привлечено 62 человек личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети обнародовали список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.