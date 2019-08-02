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В Черновцах задержали мать, выбросившую труп ребенка в чемодане

3.3т Читать материал на украинском

В Чернивецкой области нашли женщину, которая в июне выбросила труп своего трехлетнего сына на свалку в чемодане.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор, в чемодане. Матерью ее назвать не могу", – написал он.

Задержанная Анна Пилявская

Задержанная Анна Пилявская

Facebook Вячеслава Аброськина

В Черновцах задержали мать, выбросившую труп ребенка в чемодане

Facebook Вячеслава Аброськина

Напомним, Анну Пилявскую зафиксировали камеры, когда она выбросила чемодан со свооим ребенком на свалку. Женщина переехала в Черновцы за месяц до трагедии, нигде не работала и за ребенком не следила. Часто кормить малыша приходилось людям, живущим в соседних домах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Тело мальчика было обнаружено 28 июня на окраине Черновцов.

  • Местные жители рассказали, что погибший ребенок, которого нашли в чемодане, был сильно избитым.

  • Полиция Чернивецкой области опровергла информацию о насильственной смерти мальчика и заявила, что причиной гибели могла быть астма.

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Место
Украина Черновцы
Теги
Национальная полиция Украины пострадал ребенок
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