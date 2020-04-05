В Черновцах в перестрелке убит лидер банды наркоторговцев "Пача"

В субботу, 4 апреля, в Черновцах на улице Воробкевича неизвестный открыл стрельбу, смертельно ранив 33-летнего местного жителя Евгения Боршана, известного в криминальных кругах по прозвищу "Пача".

Об этом сообщил в Facebook журналист Василий Забродский со ссылкой на оперативную информацию Черновицкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Также он опубликовал видео перестрелки с камеры наблюдения (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Раненный Евгений Боршан Скрин видео

Около 13:00 на стоянке припарковался автомобиль Toyota черного цвета, из которого вышли двое мужчин и пошли на встречу третьему. Через несколько секунд из припаркованного чуть дальше Mercedes Benz Vito белого цвета раздались выстрели.

Мужчины разбежались, но затем один из них упал, держась за живот. Двое других подняли его, посадили на заднее сиденье Toyota и уехали.

Позднее в полицию поступил звонок от диспетчера 103, что в больницу привезли мужчину с огнестрельным ранением, в руках у них были автоматы.

Потерпевшим оказался Евгений Боршан, 1987 года рождения, по прозвищу "Пача".

"Согласно имеющейся информации, Боршан был лидером группировки, которая на территории Черновицкой области и города Черновцы пытается полностью монополизировать весь наркотрафик и рынок сбыта наркотиков. Кроме этого группа специализируется на вымогательствах, разбойных нападениях, грабежах, угонах и др., в связи с чем он имел конфликты с другими лицами, которые влияют на криминогенную обстановку в регионе", – говорится в сообщении управления ДВБ.

Боршан скончался в больнице на операционном столе.

Автомобиль Mercedes Benz Vito нашли полностью сожженным на мусорной свалке под Черновцами.

Facebook Василия Забродского

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Киеве неизвестные устроили стрельбу, после чего скрылись на автомобиле Opel Omega бордового цвета.

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