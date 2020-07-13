В Черновцах полицейские жестко задержали пенсионера за стихийную торговлю: видео возмутило сеть

В Черновцах правоохранители жестко, с применением наручников, попытались задержать пенсионера, который торговал продуктами на стихийном рынке.

Инцидент, который произошел 12 июля на улице Комарова, возмутил не только очевидцев, но и пользователей сети. Видео опубликовали на странице "Стопхам Буковина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На обнародованных кадрах видно, как полицейские пытаются задержать пожилого мужчину за то, что он торговал продуктами на тротуаре и отказывался прекратить правонарушение. Копы применили наручники.

При этом пенсионеру стало плохо. Собравшиеся вокруг люди требовали прекратить такую силовые действия относительно человека преклонного возраста, а также вызвать скорую. Вскоре копы таки сняли наручники – от них у мужчины на руке осталась рана.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Черновцах заявили, что такие строгие меры к пенсионеру были применены из-за того, что он отказывался покинуть место совершения правонарушения, а также якобы выражался нецензурно и вел себя агрессивно.

"На гражданина составлено админматериалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП, ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница Киева заявила, что ее жестоко задержали правоохранители якобы за "нарушение карантина" в связи с эпидемией коронавируса. Пострадавшая получила множественные ушибы и гематомы.