В Черновцах нашли труп ребенка в чемодане: названа предварительная причина смерти

Полиция Чернивецкой области опровергла информацию о насильственной смерти мальчика, тело которого нашли в чемодане.

Никаких следов побоев или издевательств на мальчике не было. Об этом сообщили на странице местной полиции в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Полицейские опровергли информацию о том, что разыскиваемая мать ребенка может иметь при себе охотничье ружье. Не соответствуют действительности и слухи о многочисленных побоях на теле", – уточнили правоохранители.

Мать погибшего

Анна Пилявская

Сообщается также, что на видеозаписях видно, как мать погибшего, Анна Пилявская, выбросила чемодан с мертвым мальчиком на пустыре. Полиция продолжает поиски местонахождения женщины.

Пилявская вывезла тело ребенка около 3 ночи 26 июня, сообщников при ней не было, пишет ТСН.

По словам соседей женщины, она переехала в Черновцы месяц назад, нигде не работала и за ребенком не следила. Часто кормить малыша приходилось людям, живущим в соседних домах.

Предварительной причиной смерти ребенка стал приступ астмы.

"Експертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", – заявил начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

Как писал OBOZREVATEL, полиция объявила в розыск Пилявскую и назвала ее особые приметы. Среди них – татуировка в виде короны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!