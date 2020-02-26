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26 февраля • обновлено в 10:37
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В Черновцах накрыли подпольный цех по производству контрабандных сигарет

1.2т
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Сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и борьбе с контрабандой отдела Черновицкого СБУ разоблачили деятельность подпольного цеха по производству контрабандных табачных изделий.

Как сказано в блоге Павла Верещагина в блоге на OBOZREVATEL, нелегальный товар в последствии должен был быть переправлен в европейские страны.

Так, по его словам, во вторник, 25 февраля, правохранителями обнаружено и изъято линию по производству сигарет, 7 тонн сырья (табака), значительное количество готовой продукции, марки акцизного сбора Республики Молдова, сырье для производства сигарет. Стоимость всего найденного и изъятого имущества составила около 700 тыс. грн, а стоимость линии исчисляется 5 млн грн.

Стоимость всего найденного и изъятого имущества составила около 700 тыс. грн

Стоимость всего найденного и изъятого имущества составила около 700 тыс. грн

Уточняется, что сырье для изготовления табачных изделий контрабандным путем завозилась на территорию Украины из Республики Молдова, а реализовалось на территории Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, часть контрабандным путем отправлялась в Республику Румынии.

По словам автора, к деятельности подпольного цеха причастны местные криминальные авторитеты Шуваев Андрей "Бабуля" и Еримичук Александр, он же "Слон" – влиятельный региональный организатор контрабанды товаров через украинскую-румынскую границу.

В Черновцах накрыли подпольный цех по производству контрабандных сигарет

В Черновцах накрыли подпольный цех по производству контрабандных сигарет

В Черновцах накрыли подпольный цех по производству контрабандных сигарет

В Черновцах накрыли подпольный цех по производству контрабандных сигарет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на закарпатской таможне на контрабанде сигарет был задержан почетный консул Латвийской республики в Ужгороде Юрий Игнатко.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Черновцы
Теги
Государственная таможенная служба Украины контрабанда
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