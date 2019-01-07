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В Черном море затонул корабль с украинцами: выяснилась причина трагедии

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Крушение в Черном море грузового судна с украинцами на борту произошло из-за сильного удара волны.

Об этом сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает "112 Украина".

"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", — рассказал дипломат.

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Судно затонуло в Черном море близ Турции: появились трагические данные об украинцах

Напомним, судно с 13 членами экипажа затонуло у берегов Турции в 80 километрах от города Самсун. Погибли 6 человек, 4 из них оказались гражданами Украины.

В Черном море затонул корабль с украинцами: выяснилась причина трагедии

hurriyetdailynews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пираты напали на судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, на борту которого находились украинцы.

Место
Украина
Тег
Черное море
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