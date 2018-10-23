В Черном море задержали крымский корабль под флагом Украины: что известно

В порту Бургаса (Болгария) задержали судно "Шельф-Юг" с поддельными документами, которое следовало из оккупированного Крыма.

Корабль находится в собственности гражданки РФ, но для обхода европейских и украинских санкций, продолжал использовать украинский флаг, полученный еще до аннексии полуострова, сообщает "Черноморская безопасность" со ссылкой на данные группы "Информационное сопротивление - Крым".

"Оно не находится под техническим надзором Регистра судоходства Украины с 2011 года, но выходило в рейсы в оккупированный Крым по подддельным судебным документам", - говорится в сообщении.

По данным автоматических идентификационных систем, судно в сентябре текущего года проходило обслуживание в закрытом морском порту Ялты, куда заходило также под флагом Украины.

"Шельф-Юг" также заходил в Ялту 3 июля 2018 года, предоставив копии судновых документов, которых, по информации Реестра судоходства Украины, нет в базах данных и, судя по всему, они имеют многочисленные признаки подделок.

"Мы видим пример попытки, с одной стороны, дискредитировать Регистр судоходства Украины, а с другой - вбить клин между нами и западными партнерами, представляя воображаемые заходы "украинских судов" в закрытые порты Крыма по поддельным документам", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Греции задержали украинскую яхту, на борту которой находились 57 нелегальных мигрантов.