В Черном море сел на мель сухогруз-нарушитель

В Черном море вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог (Краснодарский край РФ) село на мель грузовое судно.

Как передает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, судно двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" под флагом Монголии.

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В МВОТ отметили, что на судне на судне была отключена автоматическая идентификационная система (AIS), а последняя информация о нем была зафиксирована еще две недели назад.

"По имеющейся информации, отключение AIS обусловлено незаконным заходом судна SUROV в закрытые порты Крыма, причина — попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытые порты, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", — рассказали в министерстве.

По данным российских СМИ, на борту судна находились 11 человек, но никто из них не пострадал. ЧП произошло из-за тяжелых погодных условий: шли ливневые дожди, ветер достигал 30 метров в секунду. В результате у судна сорвало якорную цепь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь вторника, 25 декабря, на причале Керченского порта из-за сложных погодных условий затонул буксир "РБТ-18".