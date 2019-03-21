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В Черное море вошел минный охотник НАТО: фото корабля

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В четверг, 21 марта, в акваторию Черного моря вошел французкий военный корабль M653 Capricorne, который приспособлен к уничтожению мин.

Тральщик прошел через протоку Босфор, сообщает "Думская".

Примечательно, что M653 Capricorne стал не первым кораблем НАТО, который был замечен в 2019 году в Черном море. В конце февраля аналогичный визит осуществил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

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M653 Capricorne

M653 Capricorne

Twitter MarSeaMare‏

M653 Capricorne

M653 Capricorne

В Черное море вошел минный охотник НАТО: фото корабля

Тральщик M653 Capricorne – это минный охотник класса Eridan. Поступил в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение – 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе – 18 узлов, при патрулировании на электромоторах – 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

M653 Capricorne оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение – 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета – 1*12,7 мм и 2*7,62 мм.

Корабль также имеет радиолокационную станцию и гидроакустическую систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США вошел в акваторию Черного моря.

В декабре 2018 года на помощь Украине в Черное море прибыл разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87).В Британии отметили, что это должно стать тревожным сигналом для президента России Владимира Путина.

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Место
Украина
Теги
Черное мореНАТО
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Что за вонь, что за пердёж стоит?! А, понятно, это наши соседи - мокшанутые балалаечники со страху понасирали в свои кацапские лосины, как узнали, что НАТОвский кораблик зашёл в ЧМ.
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