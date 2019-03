В Черное море вошел минный охотник НАТО: фото корабля

В четверг, 21 марта, в акваторию Черного моря вошел французкий военный корабль M653 Capricorne, который приспособлен к уничтожению мин.

Тральщик прошел через протоку Босфор, сообщает "Думская".

Примечательно, что M653 Capricorne стал не первым кораблем НАТО, который был замечен в 2019 году в Черном море. В конце февраля аналогичный визит осуществил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

Тральщик M653 Capricorne – это минный охотник класса Eridan. Поступил в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение – 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе – 18 узлов, при патрулировании на электромоторах – 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

M653 Capricorne оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение – 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета – 1*12,7 мм и 2*7,62 мм.

Корабль также имеет радиолокационную станцию и гидроакустическую систему.

