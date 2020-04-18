В Чернобыле мог произойти новый ядерный взрыв: ученый заявил об опасности пожара

Если бы при масштабных пожарах в Чернобыльской зоне огонь достиг хранилища ядерных отходов, мог бы произойти новый ядерный взрыв.

Об этом в интервью "Фактам" заявил специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде, профессор Иван Ковальц. Он отметил, что минимальный риск этого существовал.

"Я даже себе представить не могу, что бы тогда произошло. Во время пожара обсуждались всякие риски, но про то, что может загореться хранилище ядерных отходов, никто даже не говорил. Есть такое понятие, как "повторная критичность", то есть повторность вероятности ядерной реакции... Риск был. Мизерный, но был. Теоретически мог бы произойти даже ядерный взрыв. Это не исключено", – сказал ученый.

"Никто пока не знает, что произойдет, если загорится хранилище ядерных отходов. Но я думаю, что на подобных объектах должны строго соблюдаться меры противопожарной опасности. Чисто элементарно: как могло бы загореться хранилище? Оно же расположено не посреди леса. Вокруг него ни деревьев, ни сухой травы – только железобетонные плиты", – считает професор.

Он добавил, что новые пожары в Чернобыльской зоне более опасные и отличаются от пожаров 2015 года тем, что на этот раз огонь распространялся по особо загрязненных участках.

"Пять лет назад не горел "рыжий лес", не было огня в непосредственной близости от реактора", – отметил Ковальц.

Он заявил, что это ЧП обернется последствиями не только для Киева, но и всей Украины.

"Это и последствия для людей, которые его тушат, для работников зоны, которые оттуда не могут уйти. Адекватно оценить масштабы этой катастрофы, увы, не позволяет наука. Мы можем говорить, например, о том, что перенос цезия, который поднимается в воздух во время пожара, не носит для жителей Киева угрожающего характера. Его концентрация на этот раз была ниже предельно допустимой.

Но не одним же цезием "богата" Чернобыльская зона! Мы говорим о цезии, потому что он хорошо изучен. А стронций, например? Его гораздо сложнее измерить, сложнее спрогнозировать последствия. А там есть еще америций, "горячие частицы", – сказалКовальц.

Он добавил, что 8 апреля в Киеве зафиксировали концентрацию цезия на уровне 200 миллибеккерелей. Таких показателей не было с 1993 года, если упустить непосредственно момент взрыва Чернобыльской АЭС и некоторое время после него.

Пожар в ЧАЭС

Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля в Чернобыльской зоне зафиксировали новые очаги возгорания, которые были полностью потушены ранее.

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