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17 декабря • обновлено в 08:28
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В Черниговской области разбился автобус, ехавший в Москву: много жертв и пострадавших

2.1т
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Вечером, 16 декабря, в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели привлекались для деблокации пострадавших. Подробности не сообщаются.

ДТП на Черниговщине

ДТП на Черниговщине

ГСЧС

ДТП на Черниговщине

ДТП на Черниговщине

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине на трассе Киев – Чоп перевернулся пассажирский автобус, курсировавший из Днепра в Польшу. В результате аварии пострадали четыре человека.

Также в Нижегородской области (Россия) перевернулся автобус с 40 пассажирами.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Чернигов
Теги
ДТП ГосЧС
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А не пох куда он ехал?не журналысты а вшивые твари
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Діденко Валерій
Діденко Валерій
И тут винторогие калоцапы гадят своими комментами.
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Хо Хол
Хо Хол
Ну раз к ахресору ехали, то не жалко
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