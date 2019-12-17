В Черниговской области разбился автобус, ехавший в Москву: много жертв и пострадавших

Вечером, 16 декабря, в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения.
"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели привлекались для деблокации пострадавших. Подробности не сообщаются.
ДТП на Черниговщине
ГСЧС
ДТП на Черниговщине
ГСЧС
Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине на трассе Киев – Чоп перевернулся пассажирский автобус, курсировавший из Днепра в Польшу. В результате аварии пострадали четыре человека.
Также в Нижегородской области (Россия) перевернулся автобус с 40 пассажирами.
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