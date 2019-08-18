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В Чернигове возле пляжа нашли два трупа: подробности и фото

1.7т Читать материал на украинском

В Чернигове возле пляжа на Десне обнаружили трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, ЧП произошло вечером в субботу, 17 августа. Выяснилось, что пару убили, чтобы украсть автомобиль "Chevrolet Ланос".

"Работниками полиции по горячим следам убийцы, 1978 и 1989 г.р., были задержаны. Это два подонка, ранее уже были осуждены, а задержали их на автомобиле пострадавших.

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При задержании у подозреваемых были изъяты два предмета, похожие на автоматы "Калашникова", два предмета, похожие на гранаты "Ф-1", предмет, похожий на пистолет "ПМ" с глушителем", - рассказал Аброськин.

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

gorod.cn.ua

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

В Чернигове убили двух людей ради автомобиля

Чернигов оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве мужчина убил бывшую жену, перерезав ей горло. Затем он пытался покончить с собой.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина Чернигов
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