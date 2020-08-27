В Чернигове в туалете ресторана изнасиловали школьницу

Борис Бондарь Расследования 16:42, 27.08.2020 Обновлено: 17:35, 27.08.2020

В Чернигове задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Сообщение об изнасиловании 17-летней девушки поступило к правоохранителям 27 августа около 8:00.

Установлено, что 27-летний житель Куликовского района напал на школьницу в туалете ресторана. Работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию.

Наряд роты полиции особого назначения прибыл мгновенно, поскольку нес службу неподалеку.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Выяснилось, что злоумышленник ранее отбывал наказание за имущественное преступление.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч.3 ст.152 УК Украины).

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

27-летний мужчина напал на школьницу в туалете
(ГУ Нацполиции в Черниговской области)
Работники заведения прибежали на крики девушки
(ГУ Нацполиции в Черниговской области)
Правоохранители задержали подозреваемого
(ГУ Нацполиции в Черниговской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, житель села в Окнянском районе Одесщины изнасиловал 14-летнюю девочку. Об изнасиловании несовершеннолетней в полицию сообщила старшая сестра девочки, которой та доверилась.

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