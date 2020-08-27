В Чернигове в туалете ресторана изнасиловали школьницу

В Чернигове полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. ГУ Нацполиции в Черниговской области
В Чернигове полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы в туалете одного из ресторанов.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Сообщение об изнасиловании 17-летней девушки поступило к полицейским 27 августа около 8:00.
Копы установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на школьницу в туалете. Работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию.
Наряд роты полиции особого назначения прибыл мгновенно, поскольку нес службу неподалеку.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Выяснилось, что злоумышленник ранее отбывал наказание за имущественное преступление.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч.3 ст.152 УК Украины).
Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
27-летний мужчина напал на школьницу в туалете (ГУ Нацполиции в Черниговской области)
Работники заведения прибежали на крики девушки (ГУ Нацполиции в Черниговской области)
Правоохранители задержали подозреваемого (ГУ Нацполиции в Черниговской области)
Как сообщал OBOZREVATEL, житель села в Окнянском районе Одесщины изнасиловал 14-летнюю девочку. Об изнасиловании несовершеннолетней в полицию сообщила старшая сестра девочки, которой та доверилась.
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