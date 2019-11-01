В Черкасской области внук поджег дом своей бабушки

В Умани Черкасской области пенсионерка чуть заживо не сгорела в собственном доме из-за брошенного "коктейля Молотова". Злоумышленником оказался ее родной внук.

Как говорится на официальном сайте ГУ Нацполиции в Черкасской области, инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушию местных жителей, которые и сообщили о пожаре.

Правоохранители выяснили, что мужчина бросил горючую смесь в окно дома, где спала бабушка. Через несколько часов подозреваемого – внука пострадавшей – нашли в подвале.

Внук бросил в дом бабушки "коктейль Молотова" Shutterstock.com

Как выяснили следователи, задержанный причастен еще к одному поджогу – дома своих родителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как cообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах участник автогонок сбил зрителя. Момент попал на видео.

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