Родители в реанимации: на Черкасщине произошла трагедия с 6-летним ребенком

На Черкасщине от отравления угарным газом погиб 6-летний мальчик. Трагедия случилась 29 октября в городе Христиновка.
Родителей ребенка – 30-летнюю маму и 35-летнего отца – врачи доставили в реанимационное отделение местной больницы. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бригада экстренной медицинской помощи выехала по вызову "люди без сознания".
Отравление угарным газом
galinfo.com.ua
"Скорую" вызвала бабушка, которая в течение дня не могла дозвониться родственникам. Поэтому вечером решила зайти к ним.
Осмотрев пострадавших, медики констатировали биологическую смерть 6-летнего мальчика. По предварительной информации, причиной смерти ребенка и потери сознания родителей может быть отравление угарным газом.
Скрін зі сторінки в Facebook
Пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС.
Как писал OBOZREVATEL, в Черкассах люди массово отравились в многоэтажке
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!