Родители в реанимации: на Черкасщине произошла трагедия с 6-летним ребенком

На Черкасщине от отравления угарным газом погиб 6-летний мальчик. Трагедия случилась 29 октября в городе Христиновка.

Родителей ребенка – 30-летнюю маму и 35-летнего отца – врачи доставили в реанимационное отделение местной больницы. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригада экстренной медицинской помощи выехала по вызову "люди без сознания".

Отравление угарным газом galinfo.com.ua

"Скорую" вызвала бабушка, которая в течение дня не могла дозвониться родственникам. Поэтому вечером решила зайти к ним.

Осмотрев пострадавших, медики констатировали биологическую смерть 6-летнего мальчика. По предварительной информации, причиной смерти ребенка и потери сознания родителей может быть отравление угарным газом.

Скрін зі сторінки в Facebook Пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС.

Как писал OBOZREVATEL, в Черкассах люди массово отравились в многоэтажке

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