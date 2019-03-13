В Черкасской области дерзко убили семью предпринимателей

В Звенигородке Черкасской области неизвестный застрелил супружескую пару. Трагедия произошла вечером 12 марта.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, злоумышленник проник в частный дом пенсионеров после 21:00 вторника. В момент нападения в помещении находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей.

По словам Аброськина, преступник требовал деньги, угрожая оружием. Когда пенсионеры начали оказывать сопротивление, выстрелил в них.

Дом в Звенигородке, где произошло убийство Facebook Вячеслава Аброськина

"Уже будучи тяжело ранеными, мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон жене, которая смогла сказать, что на них совершено нападение", — написал первый замглавы Нацполиции. Пострадавшие умерли в больнице.

Он добавил, что семья занималась бизнесом — на местном рынке держали два магазина.

По состоянию на утро 13 марта на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года похожая трагедия произошла в Днепре. В ночь с 13 на 14 декабря в частном доме были обнаружены тела семейной пары с огнестрельными ранениями в голову. Позже выяснилось, что погибшие — местные предприниматели, которые недавно продали квартиру.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram