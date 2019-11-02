Плакал и звал маму: в Черкассах произошла страшная авария

В Черкассах углу улиц Благовестная и Грушевского произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 35-летняя женщина.

Трагедия случилась 1 ноября около 21:30. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил столкновение со Skoda Octavia. Об этом на Facebook-странице сообщает Патрульная полиция Черкасской области.

ДТП в Черкассах Facebook / Vlad Samofal

Пассажирка первого авто получила травмы, не совместимые с жизнью. Медикам, которые прибыли на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть. Вместе с ней и мужчиной-водителем машине находился 4-летний мальчик. Медики и патрульные заметили ребенка на обочине. Он плакал и звал маму.

ДТП в Черкассах Facebook / Vlad Samofal

ДТП в Черкассах Facebook / Vlad Samofal

Малыша, а также двух мужчин, 17 и 22 лет, которые находились в салоне Skoda, госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Как писал OBOZREVATEL, авто сбило коляску с ребенком в Черкассах: момент попал на видео.

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