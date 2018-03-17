В Черкассах пьяная женщина сломала пальцы сыну и избила мужа

В Черкассах патрульные задержали женщину, которая сломала пальцы 4-летнему сыну, избила мужа и пыталась покалечить свекровь.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о семейной ссоре. Патрульные сразу же прибыли на вызов.

"В помещении инспекторы обнаружили трех женщин. Самая младшая имела признаки алкогольного опьянения и уверяла полицейских, что является жертвой семейного насилия. Как выяснилось впоследствии, именно она начала ссору в этот вечер", - рассказали правоохранители.

Сообщается, что сначала женщина избила своего мужа, который после конфликта ушел из дома, а потом пыталась то же самое сделать со свекровью. Но больше всех пострадал 4-летний сын пьяной женщины. Она сломала ему пальцы на руке.

Ребенок плакал и прятался под одеялом на кровати. Мальчика отвезли в больницу.

Женщина утверждала, что случайно прищемила ребенку пальцы дверью.

Также на место прибыли представители ювенальной превенции полиции, которые в дальнейшем будут заниматься делом по факту родительского халатности и нанесения телесных повреждений ребенку.

Женщину доставили в городской отдел полиции. На нее составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КоАП.

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