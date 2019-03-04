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В Черкассах застрелили скандального бизнесмена

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В Черкассах 4 марта в 10:30 в подъезде жилого дома обнаружен мертвым с огнестрельными ранениями бизнесмен Владимир Сотников 1980 года рождения.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники, уточнив, что ЧП случилось в микрорайоне Мытныця. Обстоятельства происшествия и другие данные о потерпевшем устанавливаются.

Розыск злоумышленника осуществляется по специальной полицейской операции "Сирена".

В Черкассах застрелили скандального бизнесмена
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В Черкассах застрелили скандального бизнесмена

Отметим, имя Сотникова связывают со скандальными делами по факту рейдерских захватов земель.

Так, в 2018 году его люди пытались захватить одну из агрофирм Городищенского района Черкасской области. Однако правоохранители предупредили захват и задержали 50 человек. У них изъяли два пакета пистолетов, автоматы, наркотики.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчины прибыли на территорию Черкасской области из Киевской, Житомирской и Харьковской областей.

В Черкассах застрелили скандального бизнесмена
В Черкассах застрелили скандального бизнесмена

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе нашли мертвым известного АТОшника. Мужчина хранил у себя дома целый арсенал оружия.

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Место
УкраинаЧеркассы
Тег
убийство
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Escucharo Voldamiro
Escucharo Voldamiro
Нажо было написать: "В Черкассах НАКОНЕЦ-ТО застрелили скандального бизнесмена!"
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Астахов Александр
Астахов Александр
Не працює офіційне правосуддя - працюють кримінальні розборки. І скандльний "бізнесмен" замість сидіти живим лежить мертвим...
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Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
о хорошие новости ,на одну мразь меньше
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