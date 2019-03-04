В Черкассах застрелили скандального бизнесмена

В Черкассах 4 марта в 10:30 в подъезде жилого дома обнаружен мертвым с огнестрельными ранениями бизнесмен Владимир Сотников 1980 года рождения.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники, уточнив, что ЧП случилось в микрорайоне Мытныця. Обстоятельства происшествия и другие данные о потерпевшем устанавливаются.

Розыск злоумышленника осуществляется по специальной полицейской операции "Сирена".

Отметим, имя Сотникова связывают со скандальными делами по факту рейдерских захватов земель.

Так, в 2018 году его люди пытались захватить одну из агрофирм Городищенского района Черкасской области. Однако правоохранители предупредили захват и задержали 50 человек. У них изъяли два пакета пистолетов, автоматы, наркотики.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчины прибыли на территорию Черкасской области из Киевской, Житомирской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе нашли мертвым известного АТОшника. Мужчина хранил у себя дома целый арсенал оружия.

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